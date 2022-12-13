Жителя Одессы заподозрили в госизмене

Генпрокуратура задержала жителя Одессы по подозрению в госизмене

В Одессе по подозрению в государственной измене задержан местный житель, сообщили в офисе генпрокурора Украины в Telegram.

По данным следствия, мужчина сотрудничал с российской частной военной компанией и передавал координаты огневых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также других формирований в Одесской области. «Мужчина фотографировал и снимал на видео инфраструктуру и береговую линию, описывая местность для нанесения врагом ракетных ударов», — сказано в сообщении.

Кроме того, утверждают в офисе генпрокурора, подозреваемый искал лиц «для диверсионно-подрывной деятельности в Одесской области». По ходатайству прокурора мужчина взят под стражу.

Ранее в Одессе задержали мужчину, которого заподозрили в передаче России разведданных о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории города.