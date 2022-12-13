В США предупредили о росте цен на нефть из-за лимита стоимости нефти из России

Экс-чиновник в США предупредил о росте цен на нефть из-за лимита стоимости нефти из России

Бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон предупредил, что введенный Западом потолок цен на российскую нефть может привести к росту стоимости топлива в долгосрочной перспективе. Об этом пишет РИА Новости.

«Двигая вниз рынок для нефти других людей, они не получают финансовых средств для продолжения бурения скважин. Поэтому, заглядывая в 2025-2026 годы, все будут удивляться, почему возникнет нехватка нефти», — сказал он.

Бывший чиновник также полагает, что стоимость бензина будет следовать за ценами на нефть, снизившись вслед за понижением цены не рынке в краткосрочном периоде времени и поднявшись в более долгосрочной перспективе.

С 5 декабря страны ЕС, США и Австралия ввели лимит цен на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. Эти страны также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырье по цене выше согласованного уровня.