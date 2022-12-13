«Одноклассники» раскрыли способы заработка на блоге

«Одноклассники» подвели итоги контентной платформы за 2022 год

Соцсеть «Одноклассники» подвела итоги контентной платформы и рассказала о существенных изменениях за 2022 год. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, стало известно, что общее число групп авторов и медиа выросло более чем на 60 тысяч. При этом соцсеть значимо перераспределила показы в ленте в пользу авторского уникального контента: их доля выросла в 1,5 раза, что положительно сказалось на потреблении.

Кроме того, «Одноклассники» активно поддерживали создателей контента, выстроили команду по работе с авторами и представили несколько программ монетизации и продвижения групп. Также была перезапущена система рекомендаций с фокусом на авторском контенте, что помогло группам увеличить свой охват и таким образом привлечь больше аудитории с релевантными интересами. В итоге суммарный охват групп авторов и медиа вырос за год на 55 процентов.

Изменения коснулись и ленты новостей — теперь она поровну делится между контентом друзей и публикациями групп. Доля авторов и медиа за год выросла в 1,5 раза, с 31 до 46 процентов. В итоге количество публикаций групп, которые попадают в ленту пользователей, выросло в 6 раз, а юзеры начали проводить в ленте больше времени — плюс 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

В мае соцсеть представила умный алгоритм «Молния» для лучших новых групп, который помогает им набрать первую лояльную базу подписчиков в соцсети. В сентябре «Одноклассники» масштабно обновились в рамках нового позиционирования и представили контентный раздел «Увлечения» — он позволил тематическим группам получить дополнительную релевантную аудиторию. Наконец, в соцсети были запущены две новые программы монетизации, благодаря которым можно зарабатывать на просмотрах видео и показах любого контента в ленте. Благодаря этому число авторов, которые монетизируют контент, выросло в 2 раза.

Отдельно «Одноклассники» продолжили активно работать с сегментом федеральных и региональных СМИ. В разделе «Рекомендации» появилась отдельная вкладка «Новости», при этом аудитория медиа растет с помощью совместных спецпроектов с платформой. В итоге за год общий охват более 700 федеральных и более 400 региональных медиа увеличился на 82 процента. Растет и лояльная аудитория СМИ в соцсети: число уникальных подписчиков подобных групп превысило в этом году 24 миллиона человек.