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09:50, 13 декабря 2022Мир

Пентагон увеличит число военных на Украине для усиления контроля за оружием

NBC: глава Пентагона направит на Украину больше военных для усиления контроля за оружием

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин направит на Украину больше военных для усиления контроля за оружием. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По словам трех высокопоставленных американских чиновников, министерство обороны работает над активизацией усилий по отслеживанию поставляемого Украине оружия. Обсуждается вопрос о направлении в страну небольшого числа военных экспертов.

На данный момент в республике находятся до 20 американских военнослужащих. Среди них уже есть несколько военных, занимающихся отслеживанием распределения американского вооружения по территории Украины. «Министр обороны Ллойд Остин и другие военачальники хотят усилить миссию по подотчетности и убедиться, что в стране есть эксперты, которые помогут Украине использовать критически важные системы вооружений, включая системы ПВО и противодействия беспилотникам», — отмечает NBC.

Официальные лица обратили внимание, что усилия по отслеживанию утечек вооружений практически не выявили нарушений, однако назначенные для миссии американские военнослужащие смогли посетить только два места за пределами Киева. По данным NBC Пентагон хотел бы ускорить проверку оружия до января, когда республиканцы в Палате представителей будут требовать большей ответственности.

Ранее члены Республиканской партии предупредили администрацию президента Джо Байдена о намерении ужесточить контроль за поставками оружия, которое отправляется на Украину. К рассмотрению вопроса о переменах в отчетности американские законодатели могут приступить еще до начала заседания Конгресса в новом составе. В американском истеблишменте в целом растут опасения насчет судьбы высланной военной помощи, особенно легких вооружений, отследить которые довольно трудно.

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Анжелика Бережная
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