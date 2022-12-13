G7 призвала третьи страны использовать потолок цен на российскую нефть

Участники G7 призвали третьи страны воспользоваться потолком цен на российскую нефть

Страны «Большой семерки» (G7) призвали третьи страны, импортирующие сырую нефть российского происхождения, воспользоваться потолком цен на продукцию. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии.

«Мы подтверждаем наше решение о том, что предельная цена на нефтепродукты российского происхождения вступит в силу 5 февраля 2023 года», — сказано в документе.

В заявлении G7 отметили, что ограничение цен было введено с целью «ограничить получение Россией прибыли от ее агрессивной войны против Украины, способствовать стабильности на мировых энергетических рынках».

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что страны Евросоюза скоро договорятся о потолке цены на газ в рамках механизма коррекции энергетического рынка. «Я очень надеюсь, что мы придем к заключению в течение следующих дней», — сказала она. Министры энергетики европейских стран соберутся для согласования предельной цены на газ и других аспектов механизма коррекции рынка 13 декабря.

Страны G7, Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения вступили в силу с 5 декабря. Спустя три дня к ним присоединилась Норвегия.