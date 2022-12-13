В российской школе 15-летний подросток совратил третьеклассника в туалете

В Петербурге задержали подростка за совращение девятилетнего мальчика в школьном туалете

В Санкт-Петербурге 15-летнего подростка подозревают в совращении девятилетнего мальчика, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в полицию обратилась 30-летняя мать потерпевшего. Третьеклассник рассказал ей, что 24 ноября ученик старшего класса завел его в школьный туалет и домогался.

Правоохранители задержали фигуранта на проспекте Декабристов. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что в Москве проверяют информацию о домогательствах учителя информатики в отношении 14-летней школьницы.

