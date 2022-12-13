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08:53, 13 декабря 2022Мир

Госдеп профинансирует укрепление связей между США и Турцией

Госдепартамент США выделит $500 тыс. на укрепление культурных связей Вашингтона и Турции

Фото: Johnny Bhalla / Unsplash

Соединенные Штаты выделят 500 тысяч долларов на укрепление культурных связей с Турцией. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий грант Госдепартамента.

Финансирование США также затронет укрепление «демократических ценностей» и «обеспечение общей безопасности» Вашингтона и Анкары.

В Госдепартаменте подчеркнули, что средства направят на программы по взаимодействию и обмену, подчеркивающие общие ценности стран и способствующие двустороннему сотрудничеству Турции и США.

Возможность получить финансирование есть у частных и государственных учреждений высшего образования, НКО и частных лиц, сказано в заявлении.

Ранее заместитель министра иностранных дел Турции посол Седат Онал созвонился с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо. Анкара и Вашингтон обсудили вопрос затора нефтяных танкеров в проливах республики. Турция отказалась от уступок и смягчения требований в данной ситуации. Для Анкары важны гарантии безопасности судоходства и жизни местных жителей в Босфоре, подчеркнул источник.

Марина Совина
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