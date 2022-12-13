Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:00, 13 декабря 2022Забота о себе

Врач предупредила о смертельной опасности усталости и выгорания

Психолог Инна Мальцева предложила мысленное упражнение для борьбы с хронической усталостью

Фото: Shutterstock

Мысленное упражнение для борьбы с хронической усталостью предложила врач, психолог Инна Мальцева. О смертельной опасности хронической усталости и способах справиться с ней она рассказала в беседе с изданием Life.

По ее словам, синдром хронической усталости — это болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света и резких запахов.

Предшествовать проявлениям синдрома может период повышенной активности, уточнила она, приводящий к эмоциональному выгоранию. «Эти два состояния, хроническая усталость и синдром эмоционального выгорания, как правило, "работают" в паре. Повышается риск развития ишемической болезни сердца и инсульта, обострения хронических заболеваний. В этом случае нужно обращаться за помощью к психиатру», — предупредила Мальцева.

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

По ее словам, справиться с накопившейся усталостью можно, если взять тайм-аут, отвлечься от дел. Если отдых не помогает, то нужно обязательно проработать переживания со специалистом. Тем, кого к ощущению выгорания привела кризисная ситуация, психолог рекомендует упражнение «зум-аут»: рассмотреть кризис в разных временных и пространственных перспективах и принять решение.

Трудоголикам, добавила Мальцева, нужно научиться заботиться о себе: завести хобби, брать отпуск в той форме, которая подходит, и освоить приемы отстранения от работы. Перфекционистам для избавления от хронической усталости нужно снизить требования, научиться расставлять приоритеты и разрешить себе ошибаться, заключила врач.

Ранее психолог Олеся Лупак перечислила четыре симптома патологической зависимости от работы. Среди них она назвала напряженные отношения с близкими.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Стало известно о домашнем аресте замглавы Херсонской области
Нидерланды заявили о необходимости удвоить усилия по поставкам оружия Украине
Опубликован трейлер второй части фильма «Человек-паук: Через вселенные»
Мужчина ограбил банк и магазин от скуки
В России допустили изменение контрактов по поставкам газа из-за потолка цен
Россияне стали реже интересоваться покупкой жилья в популярной курортной стране
Ценам на жилье в Москве предрекли возвращение в 2020 год
Россиян лишат призов в розыгрыше самого популярного YouTube-блогера
МИД прокомментировал возможные дипломатические меры против США
В Санкт-Петербурге ввели масочный режим
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.