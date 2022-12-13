Врач предупредила о смертельной опасности усталости и выгорания

Психолог Инна Мальцева предложила мысленное упражнение для борьбы с хронической усталостью

Мысленное упражнение для борьбы с хронической усталостью предложила врач, психолог Инна Мальцева. О смертельной опасности хронической усталости и способах справиться с ней она рассказала в беседе с изданием Life.

По ее словам, синдром хронической усталости — это болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света и резких запахов.

Предшествовать проявлениям синдрома может период повышенной активности, уточнила она, приводящий к эмоциональному выгоранию. «Эти два состояния, хроническая усталость и синдром эмоционального выгорания, как правило, "работают" в паре. Повышается риск развития ишемической болезни сердца и инсульта, обострения хронических заболеваний. В этом случае нужно обращаться за помощью к психиатру», — предупредила Мальцева.

По ее словам, справиться с накопившейся усталостью можно, если взять тайм-аут, отвлечься от дел. Если отдых не помогает, то нужно обязательно проработать переживания со специалистом. Тем, кого к ощущению выгорания привела кризисная ситуация, психолог рекомендует упражнение «зум-аут»: рассмотреть кризис в разных временных и пространственных перспективах и принять решение.

Трудоголикам, добавила Мальцева, нужно научиться заботиться о себе: завести хобби, брать отпуск в той форме, которая подходит, и освоить приемы отстранения от работы. Перфекционистам для избавления от хронической усталости нужно снизить требования, научиться расставлять приоритеты и разрешить себе ошибаться, заключила врач.

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