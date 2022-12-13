Попечительский совет ВФЛА дал рекомендации по поддержке легкой атлетики в России

Прошло итоговое заседание попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики

Работа Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) строится по двум направлениям — это восстановление позиций ВФЛА на международной арене и поддержание легкой атлетики в России. Об этом заявил глава ПСБ и председатель попечительского совета ВФЛА Петр Фрадков на итоговом заседании совета в 2022 году.

Петр Фрадков поблагодарил попечителей за работу и внимание к легкой атлетике, а руководство ВФЛА — за активную позицию в вопросах восстановления федерации.

«Уходящий год стал для ВФЛА судьбоносным: мы собрали попечительский совет, который ведет продуктивную деятельность, и в целом ВФЛА успешно выполнила условия дорожной карты. Мы рады, что ВФЛА выполняет наши рекомендации по развитию регионов и региональных федераций, улучшению качества соревнований, увеличению количества детских и юношеских стартов и развитию самой федерации в целом», — сказал Петр Фрадков.

По его словам, любители легкой атлетики в России хотят видеть более качественную инфраструктуру, большее количество секторов на стадионах, модернизированных покрытий, увеличенное количество детских школ и высоких результатов спортсменов.

Участникам заседания был представлен доклад исполняющей обязанности президента ВФЛА Ирины Приваловой. Также в ходе встречи совет внес ряд рекомендаций для исполнения на 2023 год и предложил новую концепцию работы федерации.

По мнению членов совета, рекомендации помогут ВФЛА создать четкую спортивную вертикаль. При этом, по словам Петра Фрадкова, компетенции должны быть строго разграничены между президиумом и руководством ВФЛА, а решения должны быть экономически оправданны.

По итогам заседания попечительский совет проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА и легкой атлетики как спорта на срок до 2030 года. Стратегия определит четкие цели и задачи, позволит контролировать ключевые показатели эффективности руководства, сотрудников и отделов ВФЛА, а также будет направлена на внедрение показателей выполнения условий поствосстановления.

Также было решено увеличить количество членов президиума за счет привлечения представителей Совета региональных федераций и специалистов в области права, финансов, управления, маркетинга, общественной деятельности и иных профильных для президиума вопросов.

По мнению совета, популяризации легкой атлетики и привлечению дополнительных спонсорских средств может способствовать проведение коммерческого турнира высокого уровня, аналогичного международному, с приглашением ведущих легкоатлетов и выплатой призовых спортсменам и тренерам.