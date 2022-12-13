Высокую температуру воздуха связали с повышенным риском смерти

Circulation: жаркие дни связаны с высоким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Слишком высокая или слишком низкая температура воздуха способствует увеличению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришла международная группа ученых, которая опубликовала результаты исследования в журнале Circulation.

Специалисты проанализировали базу данных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 567 городах в 27 странах на пяти континентах, охватив период с 1979 по 2019 год. Показатели дневных температур были получены с метеостанций, а также путем объединения данных прошлых наблюдений с погодными моделями. В анализ было включено более 32 миллионов случаев смерти, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая 11,7 миллиона от ишемической болезни сердца, 9,35 миллиона от инсульта, 3,57 миллиона от сердечной недостаточности и 670 тысяч от аритмии.

Оказалось, что самые низкие и самые высокие температуры воздуха связаны с более высоким риском смерти от любых сердечно-сосудистых причин, ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности. Так, на жаркие дни и холодные дни приходилось 2,2 и 9,1 дополнительной смерти на каждую тысячу смертей от сердечно-сосудистых заболеваний соответственно. При этом сердечная недостаточность была связана с самой высокой долей избыточной смертности от экстремальной погоды. На самые жаркие и самые холодные дни приходилось 2,6 и 12,8 дополнительной смерти на каждую тысячу смертей от сердечной недостаточности соответственно.

Результаты исследования подтверждают выводы других ученых, согласно которым изменение климата способствует увеличению числа смертей из-за учащения жары. Так, модель, разработанная учеными из США, Великобритании и Швейцарии, показала, что в мире без глобального потепления умирало бы гораздо меньше людей. В среднем 37 процентов смертей от жары связано с повышением средней температуры приблизительно на один градус Цельсия выше доиндустриального значения. Климатические сценарии предполагают дальнейшее повышение температуры до 1,5-2 градусов Цельсия выше доиндустриальных.