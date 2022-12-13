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13:00, 13 декабря 2022Россия

Российские студенты пытались засунуть школьника в мусорный бак и попали на видео

В Ульяновской области студенты избили школьника и пытались засунуть его в мусорный бак

В Ульяновской области студенты колледжа избили школьника и пытались засунуть его в мусорный бак. Издевательства над ребенком попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание «Улпресса».

На появившемся видеоролике видно, как российские студенты тащат подростка под руки. Мальчик сопротивляется и пытается вырваться, но старшие товарищи несут его к мусорным бакам. Затем ребенок падает и ударяется головой об ограждение. Никто из студентов не пытается ему помочь.

Позже сотрудники полиции нашли и установили всех участников издевательств над подростком. Кроме того, оперативники изучили видео и назначали проверку, передает РИА Новости.

Произошедшим в Ульяновской области также заинтересовалась прокуратура. «В связи с размещением в средствах массовой информации сведений о причинении малолетнему сверстниками побоев прокуратура Ульяновской области проводит проверку исполнения законодательства о защите жизни и здоровья детей», — говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 12-летнего подростка с эпилепсией избили в школе после каникул. Директор образовательного учреждения пообещала разобраться в ситуации и предоставить всю информацию в департамент образования мэрии.

Анна Щербакова
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