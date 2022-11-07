12-летнего российского подростка с эпилепсией избили в школе после каникул

В Новосибирске 12-летнего подростка с эпилепсией избили в школе после каникул

В Новосибирске 12-летнего подростка с диагнозом «эпилепсия» избили в школе №218 в первый день после каникул. Об этом сообщается на портале NGS.RU.

Мать россиянина предположила, что на ребенка с тяжелым заболеванием напал одноклассник. У мальчика ссадины на грудной клетке спереди и сзади, а также повреждены ухо и шея. Официального документа с осмотра нет, поскольку, по словам женщины, подросток только направился на скорой в больницу.

«Учительница сказала, что он подрался. Но он не мог подраться. Тогда учительница добавила, что его избили. Я подъехала, на первом этаже сидит ребенок с учительницей и психологом. Я спросила, осмотрели ли моего ребенка. Мне сказали, что да. Он мне говорит, что нет», — пояснила россиянка.

Семья предполагаемого обидчика также связалась с редакцией NGS.RU. Мать второго ребенка указала, что еще неизвестно, кто именно начал драку. Она отметила, что мать пострадавшего ребенка не идет с ней на контакт. «Я ей звоню — она трубку скидывает. Пишу СМС — она не отвечает. Я сейчас свою правду говорить вам не буду. Мы еще не разобрались, кто прав, кто виноват», — разъяснила женщина.

Директор новосибирской школы №218 Ирина Трунова пообещала разобраться в ситуации и предоставить всю информацию в департамент образования мэрии. В МВД по Новосибирской области произошедшее не комментировали.

Ранее в Новосибирске школьник с матерью до сотрясения мозга избили 33-летнего инвалида. Пострадавший обратился в полицию. Он утверждает, что школьник оскорбляет его в социальных сетях и натравливает на него других детей.