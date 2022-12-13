Более 400 украинцев были задержаны при попытке пересечь российскую границу

НАК: более 400 украинских радикалов были задержаны в пунктах пропуска через границу России

Российские пограничники и сотрудники других правоохранительных органов задержали на пунктах пропуска через государственную границу более 400 граждан Украины. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По данным межведомственного координационного органа, среди задержанных — радикалы и «лица, совершившие военные преступления».

Также в НАК сообщили, что российские службы не допустили въезд на территорию страны 1026 лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в приграничных российских регионах выросло число террористических проявлений, в том числе это связано с деятельностью украинских спецслужб.