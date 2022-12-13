ФСБ сообщила о росте террористических проявлений в приграничных регионах

Глава ФСБ Бортников заявил о задержании 400 военных преступников Украины на границе с РФ

В приграничных российских регионах выросло число террористических проявлений, в том числе это связано с деятельностью украинских спецслужб, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Об этом со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета пишет РИА Новости.

«Это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности», — заявил он.

Бортников отметил, что при попытке пересечения российской границы в пунктах пропуска были задержаны более 400 украинских радикалов и лиц, совершивших военные преступления.

Ранее губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области появятся отряды территориальной обороны или самообороны. По его словам, с данным запросом «буквально с первых дней» начала спецоперации обращалось большое количество местных жителей.