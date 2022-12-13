Российским компаниям предложат заказывать несуществующий софт

«Ъ»: Минцифры предложил российским компаниям заказывать несуществующий софт

Минцифры разрабатывает новую схему поддержки разработчиков российского программного обеспечения, которая должна гарантировать им спрос на пока еще не существующий софт. Об этом со ссылкой на участников российского IT-рынка пишет «Коммерсантъ».

Предложение проводится на базе двух новых «дорожных карт» развития — «Новое общесистемное ПО» и «Новое индустриальное ПО». Собеседник издания утверждает, что министерство обсуждает идею с участниками рынка.

В ее основе лежит следующий механизм. Сначала разработчик готовит описание программного обеспечения, затем ищет на него потенциального заказчика, после чего заключает с Минцифры соглашение о выпуске продукта в определенный срок. Далее ведомство вместе с якорным заказчиком обеспечивают разработчика гарантированным спросом на решение.

В Минцифры не стали комментировать эту схему, отметив только, что прорабатываются различные варианты привлечения внебюджетных инвестиций в разработку и развитие отечественного ПО.

Как указано в материале, описанный участниками рынка механизм собран по образу и подобию «сквозных проектов», запущенных осенью 2021 года. В его рамках якорные заказчики гарантируют производителям электроники спрос на оборудование, которого еще нет, а государство компенсирует до 50 процентов от стоимости заказа.

Спустя год ни один сквозной проект одобрения не получил, утверждает собеседник издания в производителе электроники. Однако внимание к таким схемам увеличивается на фоне нехватки средств для финансирования разработчиков на грантовой основе.

В сентябре сообщалось, что российские власти изменили критерий закупки отечественного электронного оборудования в рамках госзаказа, так что теперь таковым можно считать оборудование с иностранными процессорами. Эксперты отмечали, что мера стала вынужденной из-за нехватки отечественных чипов.