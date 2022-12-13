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10:33, 13 декабря 2022Экономика

Российским компаниям предложат заказывать несуществующий софт

«Ъ»: Минцифры предложил российским компаниям заказывать несуществующий софт

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минцифры разрабатывает новую схему поддержки разработчиков российского программного обеспечения, которая должна гарантировать им спрос на пока еще не существующий софт. Об этом со ссылкой на участников российского IT-рынка пишет «Коммерсантъ».

Предложение проводится на базе двух новых «дорожных карт» развития — «Новое общесистемное ПО» и «Новое индустриальное ПО». Собеседник издания утверждает, что министерство обсуждает идею с участниками рынка.

В ее основе лежит следующий механизм. Сначала разработчик готовит описание программного обеспечения, затем ищет на него потенциального заказчика, после чего заключает с Минцифры соглашение о выпуске продукта в определенный срок. Далее ведомство вместе с якорным заказчиком обеспечивают разработчика гарантированным спросом на решение.

В Минцифры не стали комментировать эту схему, отметив только, что прорабатываются различные варианты привлечения внебюджетных инвестиций в разработку и развитие отечественного ПО.

Как указано в материале, описанный участниками рынка механизм собран по образу и подобию «сквозных проектов», запущенных осенью 2021 года. В его рамках якорные заказчики гарантируют производителям электроники спрос на оборудование, которого еще нет, а государство компенсирует до 50 процентов от стоимости заказа.

Спустя год ни один сквозной проект одобрения не получил, утверждает собеседник издания в производителе электроники. Однако внимание к таким схемам увеличивается на фоне нехватки средств для финансирования разработчиков на грантовой основе.

В сентябре сообщалось, что российские власти изменили критерий закупки отечественного электронного оборудования в рамках госзаказа, так что теперь таковым можно считать оборудование с иностранными процессорами. Эксперты отмечали, что мера стала вынужденной из-за нехватки отечественных чипов.

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Платон Щукин
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