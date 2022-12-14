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16:43, 15 декабря 2022Моя страна

В Нальчике провели турнир по греко-римской борьбе

Открытый турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Лобжанидзе провели в Нальчике

Фото: Shutterstock

Открытый всероссийский турнир по греко-римской борьбе провели в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из разных регионов России, при этом победителей определили в 10 весовых категориях. Так, например, житель Хатуея Тамерлан Бетрозов, который занимается борьбой семь лет, стал лидером в весе до 57 килограммов.

Известно, что первенство посвятили памяти мастера спорта СССР и тренера Владимира Лобжанидзе, который был первым наставником олимпийского чемпиона Мурата Карданова.

В ноябре в Нальчике также состоялся межрегиональный турнир по дзюдо. Всего в турнире приняли участие 200 юношей в возрасте 15-16 лет. Отмечается, что чемпионат проводили в честь 30-летия спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо имени Сефа Нирова

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Майя Пономаренко
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