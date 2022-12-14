Жительница Братска рассказала о ситуации после отключения тепла в мороз

Жительница Братска Екатерина рассказала об отключении тепла из-за аварии ночью при -25

Жители города Братска в Иркутской области остались без отопления ночью при температуре ниже минус 25 градусов из-за коммунальной аварии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила местная жительница Екатерина. Она рассказала о температуре в доме и описала ситуацию после отключения тепла в мороз.

Отопление отключили ночью, пока мы спали. Сейчас 14:54, отопления нет. Горячая вода есть, но она бежит еле теплая. Обогревателем греем одну комнату и сидим в ней Екатерина жительница Братска

«[Температуру в комнате] я не подскажу, у меня нет комнатного термометра. Но мы же греем, температуру поддерживаем. Обогреватель с вечера включен, так как первый этаж, у нас и без того прохладно в морозы под минус 25-35. У нас хотя бы электричество есть, а у некоторых его нет», — поделилась Екатерина.

Из-за аварии на теплотрассе в Братске введен режим повышенной готовности, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Он будет действовать до полного устранения проблемы.

Прорыв трубы оставил без тепла 15 тысяч жителей города в 83 объектах, в том числе в социальных учреждениях. Местные власти занимаются устранением аварии. По данным МЧС, в работах задействованы 25 человек и 12 единиц техники. Сейчас температура в Братске опустилась до минус 24 градусов.

Это не первый за последнее время случай отключения отопления в российских городах в морозы. Ранее аварии происходили в Химках, Абакане, Петровске-Забайкальском, Искитиме и Новосибирске.