Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:39, 14 декабря 2022Россия

В российском городе ввели режим повышенной готовности

Иркутский губернатор Кобзев заявил о введении в Братске режима повышенной готовности

Кадр: Telegram-канал «кобзевнасвязи»

В Братске Иркутской области введен режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии на теплотрассе. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что подобный режим будет действовать до полного устранения аварии. Глава области пообещал жителям, что горячую воду и отопление в дома начнут подавать после двух часов дня по местному времени. К сварочным работам на месте прорыва уже приступили.

«Понимаю недовольство жителей. Оперативные службы сейчас делают все, чтобы как можно быстрее ликвидировать аварию и дать тепло», — написал Кобзев.

О коммунальной аварии в Братске на проспекте Ленина стало известно утром в среду, 14 декабря. Прорыв трубы оставил без тепла почти 15 тысяч россиян и 83 объекта, в том числе социальные учреждения. В настоящее время температура в городе достигает минус 24 градуса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В МВД заявили о задержании причастных к гибели троих полицейских под Херсоном
НАТО решила усилить ПВО из-за ударов России по Украине
В Белоруссии призвали дипломатов нарабатывать контакты с Западом
В Козельске для «решения поставленной задачи» загрузили МБР в пусковую установку
Названы возможные сроки послания Путина Федеральному собранию
Овечкин оценил 800 заброшенную шайбу в НХЛ
В российской детской больнице произошел пожар
Басист Rage Against The Machine раскрыл интимную сторону борьбы с раком
Половина россиян будут урезать траты на празднование Нового года
Глава МИД Белоруссии назвал приоритеты внешней политики страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.