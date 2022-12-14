В российском городе ввели режим повышенной готовности

Иркутский губернатор Кобзев заявил о введении в Братске режима повышенной готовности

В Братске Иркутской области введен режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии на теплотрассе. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что подобный режим будет действовать до полного устранения аварии. Глава области пообещал жителям, что горячую воду и отопление в дома начнут подавать после двух часов дня по местному времени. К сварочным работам на месте прорыва уже приступили.

«Понимаю недовольство жителей. Оперативные службы сейчас делают все, чтобы как можно быстрее ликвидировать аварию и дать тепло», — написал Кобзев.

О коммунальной аварии в Братске на проспекте Ленина стало известно утром в среду, 14 декабря. Прорыв трубы оставил без тепла почти 15 тысяч россиян и 83 объекта, в том числе социальные учреждения. В настоящее время температура в городе достигает минус 24 градуса.