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07:18, 14 декабря 2022Россия

Коммунальная авария оставила без тепла почти 15 тысяч россиян

Глава Приангарья Кобзев: прорыв трубы в Братске оставил без тепла почти 15 тысяч человек

Кадр: Telegram-канал Игоря Кобзева

Прорыв трубы в городе Братске Иркутской области оставил без тепла почти 15 тысяч россиян и 83 объекта, в том числе социальные учреждения. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Приангарья Игорь Кобзев.

Он отметил, что коммунальная авария произошла ночью на проспекте Ленина. В настоящее время место прорыва обнаружено, над устранением последствий работают аварийные службы.

Кобзев добавил, что под отключение тепла попало 83 объекта, в том числе детские сады и школы. Губернатор предположил, что поломка будет устранена после полудня по местному времени (07:00 мск).

На месте находится мэр Братска Сергей Серебренников. Угрозы разморозки систем нет. Температура в городе достигает минус 24 градусов.

В МЧС по Иркутской области сообщили, что без горячей воды остались жилые дома, в которых проживает 14,7 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи детей. В аварийных работах задействовано 25 человек и 12 единиц техники.

Ранее стало известно, что 17 тысяч жителей Новосибирской области остались без тепла из-за коммунальной аварии.

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Марина Совина
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