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17:11, 14 декабря 2022Из жизни

Полицейские снялись в умилительной фотосессии со служебными собаками и лошадьми

NYP: в США полицейские снялись в умилительной фотосессии со служебными собаками и лошадьми

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В Нью-Йорке, США, полицейские снялись для календаря со служебными собаками и лошадьми, чтобы выразить животным благодарность за работу. Как пишет New York Post (NYP), деньги, собранные с продажи календарей с умилительными снимками, будут переданы в Фонд полиции США.

В фотосессии приняли участие лошади, которые служат в конной полиции и помогают патрулировать улицы во время массовых мероприятий, а также собаки-ищейки. «Эти животные каждый день находятся на передовой. Они вынюхивают взрывчатку. Они защищают метро. Они занимаются борьбой с терроризмом. А собаки-терапевты помогают полицейским справляться с тяжелыми эмоциями и оставаться стабильными», — сказал Грегг Робертс, исполнительный директор Фонда полиции, цель которого — улучшить работу различных подразделений.

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Инспектор конного подразделения Департамента полиции Нью-Йорка Барри Гелбман добавил, что полицейские на лошадях полезны как для местных жителей, так и для туристов, потому что их легко заметить. «Размер лошади и видимость офицера делают их заметными для людей. Каждый день к нашим офисам подходят сотни человек: некоторые просто здороваются, некоторые ищут дорогу, а кому-то требуется помощь. Полицейские и лошади изо дня в день защищают жителей города», — отметил Гелбман.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс студенты-ветеринары разделись и сфотографировались с животными для благотворительного календаря на 2023 год. Это уже 13-й благотворительный календарь, для которого начинающие ветеринары из Австралии фотографируются без одежды.

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Евгения Черкасова
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