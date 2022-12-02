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07:02, 2 декабря 2022Из жизни

Обнаженные студентки сфотографировались с щенками для календаря

Обнаженные студенты-ветеринары из Австралии сфотографировались с животными для календаря

Фото:

В австралийском штате Новый Южный Уэльс студенты-ветеринары разделись и сфотографировались с животными для благотворительного календаря на 2023 год. Об этом сообщает Daily Star.

Третьекурсники устроили фотосессию, чтобы издать благотворительный календарь. Для снимков на его страницах обнаженные студенты и студентки позировали с различными животными, в том числе щенками и лошадьми.

Участники проекта надеются, что таким образом им удастся собрать деньги для Австралийского Красного Креста. Средства будут использованы для помощи пострадавшим от наводнений, которые захлестнули Австралию в 2022 году.

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Одна из моделей, Грейс Айакобб, рассказала, что съемки проходили очень весело и заняли два дня. По ее словам, иногда животные вели себя непредсказуемо, и команде приходилось импровизировать.

Это уже 13-й благотворительный календарь, для которого начинающие ветеринары из Австралии фотографируются без одежды. За это время им удалось собрать около 100 тысяч австралийских долларов (более четырех миллионов рублей).

Ранее немецкая фирма Carponizer выпустила очередной настенный календарь для любителей рыбалки, в котором представлены изображения полуобнаженных моделей с большими рыбами в руках. В съемках приняли участие 12 красавиц, которые разделись и снялись с огромными карпами для иллюстрации на каждый месяц года.

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Алиса Дмитриева
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Обнаженные студентки сфотографировались с щенками для календаря
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