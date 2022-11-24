Модели разделись и снялись с карпами ради календаря для любителей рыбалки

Daily Star: 12 полуобнаженных красавиц снялись для календаря с огромными карпами в руках

Немецкая фирма Carponizer выпустила очередной настенный календарь для любителей рыбалки, в котором представлены изображения полуобнаженных моделей с большими рыбами в руках. Об этом сообщает Daily Star.

В съемках приняли участие 12 красавиц, которые разделись и снялись с огромными карпами для иллюстрации на каждый месяц года. Календарь с карпами от компании Carponizer стоит 18,7 евро (1,1 тысячи рублей). Это нишевый продукт, созданный в Германии для увлеченных рыбаков.

Создатель календаря Хендрик Пойлер заявил, что рыбалка — это одно из главных увлечений в мире. «Календарь популярен по двум причинам: его идея необычна и вместе с тем проста. Большинство мужчин любят рыбалку и красивых женщин, так что почему бы их не объединить?» — объяснил он.

Пойлер подчеркнул, что съемки для календаря были тщательно продуманы. Все должно было быть идеально: и вода, и модели, и рыба. На изображениях в календаре можно видеть женщин в пляжной одежде. Некоторые из них топлес, их нагота прикрыта только жилетом. Все они позируют с огромными рыбами. Карпы, которых держат модели, были выловлены непосредственно перед съемкой.

Carponizer занимается продажей товаров для любителей рыбалки. Первый календарь фирмы, в котором фигурировали девушки и рыбы, увидел свет в 2016 году. За время своего существования календари столкнулись и с негативной реакцией потребителей. Критики отмечали, что карпы задыхаются, пока ведется съемка, и это жестоко по отношению к рыбам.

Ранее сообщалось, что немецкая фирма Carponizer выпустила новый настенный календарь, состоящий из фотографий полуобнаженных женщин с большими рыбами. Некоторые участницы съемок прикрывают рыбами грудь или половые органы, одна из моделей держит карпа между ног.

