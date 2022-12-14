Глава Коми назвал экоактивистов «экологическим мусором»

Глава Коми Уйба назвал протестующих против строительства завода «экологическим мусором»

Глава Республики Коми Владимир Уйба назвал «экологическим мусором» активистов, которые выступают против строительства завода по сортировке отходов. Слова главы российского субъекта в своем Telegram-канале передает Daily Storm.

Во время прямой линии глава Коми отметил, что власти субъекта начали решать вопрос раздельного сбора мусора и его сортировки. Однако экоактивисты начали выступать против строительства завода и стали агитировать жителей оказать им поддержку.

В данном вопросе Уйба предложил разделять людей. К первой группе он отнес тех, кто хочет создать экореспублику, а протестующих — к другой. «Есть люди, которые не хотят этого, и им чем хуже, тем лучше, тогда это вот эти люди. Вот этот вот, извините, экологический мусор», — заявил глава Коми. Он также назвал протестующих врагами.

Ранее стало известно, что доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых в России на сортировку, к октябрю 2022 года достигла 50 процентов, показав годовой рост на 7,2 процентного пункта. Однако прогресса в доле утилизации — то есть повторном использовании ТКО в качестве сырья или топлива — в России пока добиться не удалось.