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20:43, 14 декабря 2022Среда обитания

Глава Коми назвал экоактивистов «экологическим мусором»

Глава Коми Уйба назвал протестующих против строительства завода «экологическим мусором»
Владимир Уйба

Владимир Уйба. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Глава Республики Коми Владимир Уйба назвал «экологическим мусором» активистов, которые выступают против строительства завода по сортировке отходов. Слова главы российского субъекта в своем Telegram-канале передает Daily Storm.

Во время прямой линии глава Коми отметил, что власти субъекта начали решать вопрос раздельного сбора мусора и его сортировки. Однако экоактивисты начали выступать против строительства завода и стали агитировать жителей оказать им поддержку.

В данном вопросе Уйба предложил разделять людей. К первой группе он отнес тех, кто хочет создать экореспублику, а протестующих — к другой. «Есть люди, которые не хотят этого, и им чем хуже, тем лучше, тогда это вот эти люди. Вот этот вот, извините, экологический мусор», — заявил глава Коми. Он также назвал протестующих врагами.

Ранее стало известно, что доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых в России на сортировку, к октябрю 2022 года достигла 50 процентов, показав годовой рост на 7,2 процентного пункта. Однако прогресса в доле утилизации — то есть повторном использовании ТКО в качестве сырья или топлива — в России пока добиться не удалось.

Нина Ташевская
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