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15:04, 14 декабря 2022Россия

В Совфеде призвали защитить права эмбрионов в пробирке

Сенатор Мизулина призвала защищать права эмбрионов в пробирке на законодательном уровне

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

В России следует задуматься над защитой на законодательном уровне прав эмбрионов в пробирке. К этому призвала член Совета Федерации Елена Мизулина, ее цитирует РИА Новости.

По словам сенатора, при оплодотворении in vitro, то есть в пробирке, половые клетки, которые в будущем должны стать человеком, не защищены правовым образом. «По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери и, соответственно, эмбрион беззащитный и с ним можно делать все, что угодно», — объяснила инициативу Мизулина.

Она высказалась по этому поводу во время обсуждения законопроекта о запрете в России суррогатного материнства для иностранцев, который 8 декабря был принят Госдумой во втором и третьем чтении. Совфед одобрил законопроект 14 декабря.

Уточняется, что запрет не будет распространяться на те случаи, когда гражданин России находится в браке с иностранцем. Кроме того, ребенок, рожденный суррогатной матерью, которая заключила договор с родителями или одинокой женщиной, будет приобретать гражданство России по рождению.

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Варвара Кошечкина
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