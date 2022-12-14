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04:58, 14 декабря 2022Экономика

Новый глава FTX назвал причины банкротства криптовалютной биржи

Новый глава FTX Рей заявил, что банкротство произошло из-за неэффективного управления

Фото: Pixabay

Новый глава одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX Джон Рей назвал причины ее банкротства в ноябре. По его словам, это произошло из-за неэффективного управления и некомпетентности руководства, передает ТАСС.

«Крах группы FTX, похоже, обусловлен абсолютной концентрацией контроля в руках небольшой группы крайне неопытных, несведущих людей», — заявил генеральный директор, выступал на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Он добавил, что никогда не видел насколько полного отсутствия внутреннего контроля и учета. Рей выразил мнение, что на возвращение всех активов группы уйдут недели, возможно, месяцы.

Глава биржи подчеркнул, что не доверят аудиторским финансовым отчетам, поскольку было потеряно восемь миллиардов долларов денег клиентов. Поэтому он по определению не доверяет ни одному документу компании. В конечном счете FTX не сможет компенсировать все убытки, резюмировал ее глава.

11 ноября стало известно, что крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности. Основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид принял решение покинуть пост главы компании.

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Марина Совина
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