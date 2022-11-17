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01:14, 17 ноября 2022Экономика

Минфин США отреагировал на банкротство криптобиржи FTX

Глава Минфина США Йеллен призвала усилить надзор над крипторынками после краха биржи FTX
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Yuri Gripas/ Globallookpress.com

Глава Минфина США Джанет Йеллен отреагировала на банкротство крупной криптобиржи FTX и призвала усилить надзор над крипторынками. Ее слова приводит ТАСС.

«Недавний крах крупной криптовалютной биржи и неприятные последствия, к которым он привел для держателей криптовалютных активов и инвесторов, демонстрируют необходимость более эффективного надзора за криптовалютными рынками», — подчеркнула министр финансов.

Йеллен указала, что дальнейшее сращивание традиционной финансовой системы и рынков криптовалют может стать причиной для беспокойства касаемо финансовой стабильности.

11 ноября стало известно, что крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности. Основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид принял решение покинуть пост главы компании.

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Марина Совина
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