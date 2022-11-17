Минфин США отреагировал на банкротство криптобиржи FTX

Глава Минфина США Йеллен призвала усилить надзор над крипторынками после краха биржи FTX

Глава Минфина США Джанет Йеллен отреагировала на банкротство крупной криптобиржи FTX и призвала усилить надзор над крипторынками. Ее слова приводит ТАСС.

«Недавний крах крупной криптовалютной биржи и неприятные последствия, к которым он привел для держателей криптовалютных активов и инвесторов, демонстрируют необходимость более эффективного надзора за криптовалютными рынками», — подчеркнула министр финансов.

Йеллен указала, что дальнейшее сращивание традиционной финансовой системы и рынков криптовалют может стать причиной для беспокойства касаемо финансовой стабильности.

11 ноября стало известно, что крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности. Основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид принял решение покинуть пост главы компании.

