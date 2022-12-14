Названы главные сложности согласования потолка цен на газ в Европе

Аналитик Рыков назвал разные потребности стран ЕС проблемой установки потолка цен на газ

Согласование потолка цен на газ для стран Европейского союза происходит гораздо сложнее, чем установление ограничений на стоимость российской нефти, считает заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главные проблемы этого процесса.

Сложности согласования

«Интересы разных стран Евросоюза по-разному зависят от газа. Поэтому введение потолка, как неоднократно отмечалось, — это абсолютно нерыночная операция. Она может послужить триггером эпидемии регулирования всего и вся. Это создает определенную опасность, поэтому установление потолка — непростое дело», — объяснил он.

Страны Евросоюза имеют разные потребности и возможности в обеспечении себя газом, поэтому вопрос с потолком очень скользкий, считает аналитик.

«Сейчас мы поставляем газ по минимуму — по кусочку "Турецкого потока" и одной ветке через Украину, достаточно сильное падение и без этого. Смысл потолка только в том, если другие страны будут понижать цену в связи с этим потолком. Но здесь реакция достаточно непредсказуемая. То, что произошло с нефтью, — непонятно, что будет дальше. Есть такое ощущение, что ничего особо серьезного не произойдет. С газом дело сложнее, тут будет труднее находить равновесие», — сказал Юрий рыков.

Введение потолка создает гораздо больше проблем, чем их решает. Основной побудительный мотив — это политический, то есть указать России ее место. Тогда это все переходит в несколько другую плоскость, вступают в противоречие интересы разных стран, и трудно проводить такую политику Юрий Рыков заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

Какую цену могут установить?

С самого начала потолок на газ предполагался динамическим, объяснил Юрий Рыков.

«Изначально эта цена была установлена около трех тысяч долларов за тысячу кубометров, но смысла в этом нет, поэтому будут стараться понижать. Такие страны, как Польша, будут поддерживать очень низкие потолки. Было разумное предложение Чехии установить потолок около двух тысяч за тысячу кубометров. Эта цена более-менее реальна. Но если страны Запада решат, что мы все равно получаем доходы, будет попытка снижения этих цен. Тут важна реакция России, потому что, если мы перестанем поставлять газ в Европу, это будет сложно заместить», — заключил он.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек заявил, что ЕС отложил вопрос введения потолка цен на российский газ.

«По значительным пунктам, важным и с символической точки зрения, не удалось договориться, их придется продолжить обсуждать в понедельник», — заявил он.

При этом Хабек отметил, что европейским странам удалось согласовать 90-95 процентов того, что они ранее обсуждали.