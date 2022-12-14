Названы главные сложности согласования потолка цен на газ в Европе
Согласование потолка цен на газ для стран Европейского союза происходит гораздо сложнее, чем установление ограничений на стоимость российской нефти, считает заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главные проблемы этого процесса.
Сложности согласования
«Интересы разных стран Евросоюза по-разному зависят от газа. Поэтому введение потолка, как неоднократно отмечалось, — это абсолютно нерыночная операция. Она может послужить триггером эпидемии регулирования всего и вся. Это создает определенную опасность, поэтому установление потолка — непростое дело», — объяснил он.
Страны Евросоюза имеют разные потребности и возможности в обеспечении себя газом, поэтому вопрос с потолком очень скользкий, считает аналитик.
«Сейчас мы поставляем газ по минимуму — по кусочку "Турецкого потока" и одной ветке через Украину, достаточно сильное падение и без этого. Смысл потолка только в том, если другие страны будут понижать цену в связи с этим потолком. Но здесь реакция достаточно непредсказуемая. То, что произошло с нефтью, — непонятно, что будет дальше. Есть такое ощущение, что ничего особо серьезного не произойдет. С газом дело сложнее, тут будет труднее находить равновесие», — сказал Юрий рыков.
Введение потолка создает гораздо больше проблем, чем их решает. Основной побудительный мотив — это политический, то есть указать России ее место. Тогда это все переходит в несколько другую плоскость, вступают в противоречие интересы разных стран, и трудно проводить такую политику
Какую цену могут установить?
С самого начала потолок на газ предполагался динамическим, объяснил Юрий Рыков.
«Изначально эта цена была установлена около трех тысяч долларов за тысячу кубометров, но смысла в этом нет, поэтому будут стараться понижать. Такие страны, как Польша, будут поддерживать очень низкие потолки. Было разумное предложение Чехии установить потолок около двух тысяч за тысячу кубометров. Эта цена более-менее реальна. Но если страны Запада решат, что мы все равно получаем доходы, будет попытка снижения этих цен. Тут важна реакция России, потому что, если мы перестанем поставлять газ в Европу, это будет сложно заместить», — заключил он.
Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек заявил, что ЕС отложил вопрос введения потолка цен на российский газ.
«По значительным пунктам, важным и с символической точки зрения, не удалось договориться, их придется продолжить обсуждать в понедельник», — заявил он.
При этом Хабек отметил, что европейским странам удалось согласовать 90-95 процентов того, что они ранее обсуждали.