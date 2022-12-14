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19:00, 14 декабря 2022Среда обитания

В России предсказали падение цен на жилье

Гильдия риелторов: вторичные квартиры подешевеют на 15-20%
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2023 году квартиры на вторичном рынке России могут подешеветь на 15-20 процентов. Падение цен на жилье предсказал вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев, передает «Говорит Москва».

По словам Апрелева, сейчас начался тренд на снижение. На данный момент «вторичка» уже в среднем подешевела на пять-семь процентов. Эксперт не советует спешить покупать жилье.

«Люди откладывают покупку, это разумно. Собственно говоря, это тоже приводит к понижению спроса и приведет к еще более четкой стабильной коррекции цен в сторону понижения, которое ожидается», — пояснил Апрелев. Он добавил, что в ближайшее время число платежеспособных покупателей на рынке сократится.

В ноябре в России подешевело жилье в новостройках. За месяц средняя стоимость квадратного метра упала на один процент — снижение стало рекордным с момента запуска льготной ипотеки на новостройки весной 2020 года. Показатель рос с января по апрель и за указанный период увеличился на 10,9 процента, до 101,12 тысячи рублей за «квадрат».

Александра Качан
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