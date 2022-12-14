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18:21, 14 декабря 2022Ценности

Отсылка к СССР в рекламе Gucci удивила иностранцев

Иностранные пользователи заметили в рекламе Gucci отсылку к СССР из-за модели в косынке

Фото: Omar Marques / ZumaPress / Globallookpress.com

Иностранные пользователи заметили в рекламе зимней коллекции итальянского бренда Gucci отсылку к стилю женщин из СССР. Соответствующие фото и комментарии опубликованы на странице компании в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке запечатлена модель, выглядывающая из окна черного автомобиля, в красном бомбере и разноцветной косынке люксовой марки. Кроме того, в руках она держит кожаную сумку ретейлера с меховой отделкой и золотистой фурнитурой в виде двух букв G. При этом на ее лицо нанесен нюдовый макияж, а волосы собраны под платок.

Фото: @gucci

Англоговорящие комментаторы и русскоязычные юзеры удивились рекламе и сочли, что создатели промо вдохновлялись советской культурой. «Русский дух», «Атмосфера России», «Мне напоминает СССР и 1980-е годы», «А вот и Аленушка», «Прекрасная реклама», — высказывались они под постом.

Ранее в декабре испанский бренд Zara разгневал иностранцев рекламой с отсылкой к России. На опубликованных фото манекенщицы позировали в свитерах на фоне деревьев и сугробов. Образы моделей дополнили меховые наушники, горнолыжные очки и шапки.

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Карина Черных
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