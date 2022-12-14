Количество занятых в сфере МСП выросло до 22 миллионов человек

В правительстве подвели первые итоги реализации нацпроекта «МСП» в 2022 году

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел селекторное совещание с регионами по мерам поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Количество занятых в секторе, несмотря на обстоятельства, несколько выросло — во втором квартале текущего года это уже 22 миллиона человек, не считая самозанятых. Это на полмиллиона больше, чем в 2021 году. Рост небольшой, но это и не спад. По сравнению с плановыми показателями текущего года мы также движемся с небольшим превышением», — сообщил Андрей Белоусов.

Директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян сообщила на совещании, что на текущий момент реализация нацпроекта в целом достигает 98 процентов, а по ряду ключевых показателей и результатов наблюдается перевыполнение. Этому в том числе способствовала донастройка мер поддержки. «Изменение условий программы льготного кредитования 1764 позволило расширить охват получателей. В итоге число субъектов МСП, заключивших кредитные соглашения по этой программе в текущем году, увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым годом», — сообщила Инна Дадаян.

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич в своем выступлении заявил о планах расширения совмещения федеральных и региональных кредитных программ, благодаря чему приоритетным отраслям субъектов будут доступны кредиты на льготных условиях, а также унификации для регионов мер поддержки на цифровой платформе МСП.РФ.

«В этом году началась стандартизация самых популярных региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса, для того, чтобы во всей стране был единый простой и понятный подход к получению государственной поддержки. Всего планируется стандартизировать 20 услуг до конца 2023 года — это более 50 процентов всех предоставляемых региональных мер поддержки. В настоящий момент 25 регионов со своими информационными системами уже интегрированы в платформу. Для остальных созданы специальные личные кабинеты, где они смогут принимать заявки от бизнеса, а также вести коммуникацию с ФНС и Минэкономразвития», — пояснил Александр Исаевич.

Важной стороной мер поддержки является их оценка предпринимателями, на этом акцентировал внимание президент организации «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. Он отметил, что в 2022 году сохраняется достаточно стабильная ситуация в малом и среднем бизнесе. Это было достигнуто прежде всего за счет клиентоцентричности мер и созданной за последние годы новой инфраструктуры поддержки МСП. «Эта большая системная работа, основанная на цифровизации, единых подходах поддержки, дает свои результаты. Для бизнес-объединений ключевым здесь является выдача постоянной «обратной связи», генерация идей и поддержка тех начинаний, которые мы разрабатываем с правительством РФ, регионами», — отметил Александр Калинин.

О ходе реализации нацпроекта, а также своих предложения по поддержке бизнеса на совещании сообщили заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Ирина Кивико, и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края Максим Тарасов и другие.

Подводя итоги совещания Андрей Белоусов обозначил важность системной работы во взаимодействии с предпринимательскими сообществами над целым рядом направлений, требующих особого внимания в 2023 году. Среди них — льготное финансирование микро-бизнеса, участие малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших заказчиков, экспортная деятельность МСП, налоговая поддержка, межрегиональная кооперация, вопросы лизинга и другие.