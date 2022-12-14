Клиенты крупнейшей криптобиржи за день вывели с нее более миллиарда долларов

Инвесторы за день вывели с Binance более $1 миллиарда на фоне тревог на крипторынке

Клиенты крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance за день вывели с нее более одного миллиарда долларов. Об этом пишет газета Financial Times.

«Инвесторы вывели c Binance более миллиарда долларов в то время, как крупнейшая в мире биржа криптовалют борется с кризисом доверия к цифровым деньгам и опасается, что она также будет вовлечена в расследования в США», — сказано в материале.

Главный исполнительный директор Binance Чанпэн Чжао сообщил, что чистый отток инвестиций у биржи 13 декабря составил 1,4 миллиарда долларов. При это за семь дней показатель превысил 3,6 миллиарда долларов, подсчитала исследовательская компания Nansen. Ее представители отметили, что зафиксированный отток капитала стал крупнейшим с июня, когда рынок цифровых активов показал беспрецедентный обвал. Тем временем глава Binance заверил, что криптовалютная биржа продолжит работать в обычном режиме.

Паника на рынке цифровых активов связана с расследованием вокруг криптовалютной биржи FTX. В ноябре площадка объявила о банкротстве в США, накопив долги на восемь миллиардов долларов. Это событие привело к обвалу стоимости наиболее известных криптовалют.

13 декабря к основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду подали иск с обвинениями в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. За день до этого его задержали «на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой южного округа Нью-Йорка».