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10:50, 14 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на десять лет за убийство матери-пенсионерки из-за алкоголя

В Нижегородской области осудили на 10 лет мужчину, до смерти забившего мать из-за алкоголя

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

В Нижегородской области суд приговорил к десяти годам лишения свободы 37-летнего мужчину за убийство 73-летней матери. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 25 августа в квартире пьяный фигурант поссорился с матерью, так как она не хотела давать сыну денег на покупку алкоголя. Осужденный избил пенсионерку по голове и телу, нанеся смертельные ранения.

Отмечается, что он признал вину.

Ранее Саратовский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы 34-летнего местного жителя, который убил и расчленил родителей.

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Екатерина Власова
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