Intermark Real Estate: число сделок по аренде элитного жилья в Москве упало на 22 процента

В 2022 году москвичи резко расхотели снимать дорогое жилье — число сделок по аренде элитной недвижимости упало на 22 процента по сравнению с показателями предыдущего года. К такому выводу пришли аналитики агентства Intermark Real Estate в своем исследовании, пишет РИА Новости.

По оценкам специалистов, спрос в этом сегменте рынка стал более сдержанным, в то время как предложение увеличилось за год почти в два раза. Спад интереса к элитному жилью эксперты объясняют уменьшением целевой аудитории на фоне релокации части клиентов за рубеж — этому поспособствовало закрытие офисов зарубежных компаний из-за санкций и контрсанкций. «Далее отрицательную динамику поддержали те соотечественники, кто принял решение временно или постоянно проживать в других странах», — пояснили в Intermark Real Estate.

При снижении спроса и большом объеме предложения съемных элитных квартир цены сделок снизились за год в среднем на 18 процентов, до 222 тысяч рублей в месяц. По словам специалистов, во второй половине года арендодатели стали охотнее предоставлять скидки — сейчас они готовы предоставить дисконт от 16 до 31 процента. В 2021-м владельцы могли уступить от 9 до 19 процентов, отмечают эксперты. В Intermark Real Estate подчеркнули, что сейчас с дисконтом проходят 51 процент сделок в сегменте, тогда как годом ранее со скидкой сдавали 39 процентов объектов.

Ранее сообщалось, что в Москве стали продавать больше элитного жилья — объем предложения дорогой недвижимости в столице вырос на 37 процентов. Средняя цена предложения на первичном рынке элитной недвижимости в Москве составила 1530 тысяч рублей за квадратный метр — на 14 процентов больше, чем в 2021 году.