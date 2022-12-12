Москвичи стали продавать больше дорогого жилья

NF Group: предложение элитной недвижимости в Москве выросло на 37%

По предварительным итогам 2022 года объем предложения элитной недвижимости в Москве вырос на 37 процентов. О том, что жители столицы стали продавать больше дорогого жилья, говорится в исследовании NF Group, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средняя цена предложения на первичном рынке элитной недвижимости в Москве составила 1530 тысяч рублей за квадратный метр — на 14 процентов больше, чем в 2021 году. В конце года число сделок с таким жильем может достичь 900 штук, сократившись на 44 процента по сравнению с 2021-м. Снижение спроса произошло на фоне экономической и геополитической неопределенности. Охлаждение спроса и активный выход новых проектов способствуют росту объема предложения — показатель демонстрировал положительную динамику на протяжении всего 2022 года, исключая первые три месяца.

«Новостройки не показали выдающихся результатов, поэтому девелоперы вынуждены давать скидки в индивидуальном порядке и прибегать к различным маркетинговым инструментам для увеличения продаж», — рассказал региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев. Он добавил, что в будущем возможна корректировка средней цены, однако высокая себестоимость строительства и доступность ипотечного рынка продолжат влиять на стоимость объектов. В то же время на вторичном рынке элитного жилья дисконт может достигать 20-30 процентов — многие собственники готовы пойти на уступки, чтобы продать недвижимость быстрее.

В начале декабря сообщалось, что россияне стали вдвое реже брать ипотеку на элитное жилье. Несмотря на наличие большого количества различных программ от банков, такой кредит оформили только около десяти процентов клиентов.