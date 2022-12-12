Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:59, 12 декабря 2022Среда обитания

Москвичи стали продавать больше дорогого жилья

NF Group: предложение элитной недвижимости в Москве выросло на 37%

Фото: Aaron Huber / Unsplash

По предварительным итогам 2022 года объем предложения элитной недвижимости в Москве вырос на 37 процентов. О том, что жители столицы стали продавать больше дорогого жилья, говорится в исследовании NF Group, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средняя цена предложения на первичном рынке элитной недвижимости в Москве составила 1530 тысяч рублей за квадратный метр — на 14 процентов больше, чем в 2021 году. В конце года число сделок с таким жильем может достичь 900 штук, сократившись на 44 процента по сравнению с 2021-м. Снижение спроса произошло на фоне экономической и геополитической неопределенности. Охлаждение спроса и активный выход новых проектов способствуют росту объема предложения — показатель демонстрировал положительную динамику на протяжении всего 2022 года, исключая первые три месяца.

«Новостройки не показали выдающихся результатов, поэтому девелоперы вынуждены давать скидки в индивидуальном порядке и прибегать к различным маркетинговым инструментам для увеличения продаж», — рассказал региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев. Он добавил, что в будущем возможна корректировка средней цены, однако высокая себестоимость строительства и доступность ипотечного рынка продолжат влиять на стоимость объектов. В то же время на вторичном рынке элитного жилья дисконт может достигать 20-30 процентов — многие собственники готовы пойти на уступки, чтобы продать недвижимость быстрее.

В начале декабря сообщалось, что россияне стали вдвое реже брать ипотеку на элитное жилье. Несмотря на наличие большого количества различных программ от банков, такой кредит оформили только около десяти процентов клиентов.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Эрдоган заявил об обнаружении в Турции крупного месторождения нефти
Седокова пришла на годовщину свадьбы Джигана в латексном платье с декольте
Воевавшего за Киев французского солдата захотели отправить домой
На Украине заявили о нежелании цивилизованных стран атаковать Россию
Жители Подмосковья стали реже интересоваться одним видом недвижимости
Туристы на американском портале причислили Россию к опаснейшим странам мира
Похитившего почти 100 тысяч рублей из российских банкоматов инкассатора осудят
В WhatsApp появится новый тип сообщений
Рыбак пробил себе голову гарпуном и не задел мозг
Туристы рассказали о воровстве из сейфов в номерах турецкого отеля D Maris Bay
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.