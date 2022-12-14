США приготовились ввести санкции против Потанина

WSJ: США могут ввести санкции против владельца «Норникеля» Владимира Потанина

Самый богатый российский миллиардер, владелец крупнейшей в мире компании по производству никеля и палладия «Норникель» Владимир Потанин может попасть под санкции США. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Источники добавили, что попадание в список SDN (SDN, Specially Designated Nationals — «специально назначенные лица») угрожает также его жене Екатерине Потаниной. Ограничения могут коснуться и принадлежащей бизнесмену яхты. Чиновники подчеркнули, что в отношении «Норникеля» санкции введены не будут.

США готовятся объявить о новых ограничениях уже 15 декабря. По информации газеты, в санкционный список попадут также несколько членов российского правительства.

Вашингтон вводит ограничения в отношении российских миллиардеров с особой избирательностью. Financial Times ранее сообщала, что государство учло неудачный опыт ограничений против UC Rusal и En+ в 2018 году и теперь с осторожностью подходит к санкциям, способным навредить экономике США. Тогда ограничения против компаний Олега Дерипаски обернулись резким ростом стоимости алюминия.

