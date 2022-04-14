Financial Times указал на странности в санкциях США против России

Financial Times считает, что есть пробелы в санкциях США против России

Есть некоторые странности и пробелы в санкционном режиме США против России, на них указывает издание Financial Times. Ограничения отличаются избирательностью по отношению к миллиардерам.

Издание считает, что Вашингтон учел неудачный опыт ограничений против UC Rusal и En+ в 2018 году и теперь с осторожностью подходит к санкциям, способным навредить экономике США. Тогда ограничения против компаний Олега Дерипаски обернулись резким ростом стоимости алюминия.

Сейчас под санкциями не оказался один из богатейших людей России Владимир Потанин. Это позволило ему выкупить Росбанк у Societe Generale.

Кроме того, Евросоюз и Великобритания ввели ограничения против Алексея Мордашова, Михаила Фридмана, Петра Авена и Романа Абрамовича, а США этого не сделали. Леонид Михельсон избежал американских и европейских санкций, также не попала в американский санкционный список компания Алишера Усманова (сам он в нем есть).

По данным Bloomberg, половина из 20 богатейших россиян не подверглись западным санкциям из-за ситуации на Украине. Они могут «свободно действовать по всему миру без юридических ограничений».