Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Financial Times указал на странности в санкциях США против России

Financial Times считает, что есть пробелы в санкциях США против России
Владимир Потанин

Владимир Потанин. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Есть некоторые странности и пробелы в санкционном режиме США против России, на них указывает издание Financial Times. Ограничения отличаются избирательностью по отношению к миллиардерам.

Издание считает, что Вашингтон учел неудачный опыт ограничений против UC Rusal и En+ в 2018 году и теперь с осторожностью подходит к санкциям, способным навредить экономике США. Тогда ограничения против компаний Олега Дерипаски обернулись резким ростом стоимости алюминия.

Сейчас под санкциями не оказался один из богатейших людей России Владимир Потанин. Это позволило ему выкупить Росбанк у Societe Generale.

Кроме того, Евросоюз и Великобритания ввели ограничения против Алексея Мордашова, Михаила Фридмана, Петра Авена и Романа Абрамовича, а США этого не сделали. Леонид Михельсон избежал американских и европейских санкций, также не попала в американский санкционный список компания Алишера Усманова (сам он в нем есть).

По данным Bloomberg, половина из 20 богатейших россиян не подверглись западным санкциям из-за ситуации на Украине. Они могут «свободно действовать по всему миру без юридических ограничений».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Вертолеты ВСУ нанесли шесть авиаударов по поселку в Брянской области
Киркоров рассказал о состоянии госпитализированного в подмосковную клинику отца
Бывший премьер Украины высказался о будущем арестованного Медведчука
Аль Пачино начал встречаться с 28-летней девушкой
Вяльбе ответила противникам ее переизбрания в совет FIS
Стало известно о состоянии найденного в мусоропроводе младенца
Пентагон оценил состояние крейсера «Москва» после пожара
Способность Северной Кореи нанести ядерный удар по США посчитали недоказанной
Диетолог предупредила о бесполезности хлеба из рафинированной муки
Мэр Таллина осудил вандализм в отношении местного православного собора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.