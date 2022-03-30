Половина из 20 богатейших россиян не попали под западные санкции

Запад ввел санкции только против 10 из 20 богатейших россиян

По данным Bloomberg, половина из 20 богатейших россиян не подверглись западным санкциям из-за ситуации на Украине. В результате они могут «свободно действовать по всему миру без юридических ограничений».

Великобритания ввела санкции против 10 из 20 богатейших, ЕС — против девяти, а США — против четырех. Только трое из двадцатки попали во все три санкционных списка. Из пятерки самых богатых россиян ограничения коснулись только Алексея Мордашова, остальные (Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Владимир Лисин и Вагит Алекперов) их избежали.

Эксперты связывают это с тем, что многие российские миллиардеры имеют критические доли в крупных энергетических, металлургических и минеральных компаниях. Также отказ вводить санкции против некоторых олигархов объясняют их невозможностью повлиять на принятие решений в Кремле.

США извлекли урок из опыта 2018 года, когда санкции против миллиардера Олега Дерипаски обернулись резким ростом цен на алюминий, отмечает издание. В общей сложности под санкции попали россияне, состояние которых до начала спецоперации оценивалось как минимум в 200 миллиардов долларов.

Ранее российский миллиардер Михаил Фридман, который ранее попал под санкции, рассказал, что ему не хватает денег на походы в рестораны.