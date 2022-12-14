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06:55, 14 декабря 2022Мир

Позицию ЕС по гарантиям европейской безопасности объяснили

Политолог Кортунов: в ЕС нет единства о построении отношений с Москвой
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В странах Европейского союза (ЕС) существует дискуссия относительно переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он объяснил суть позиций разных стран.

«Действительно, в ЕС нет единства о том, как нужно было бы строить отношения с Москвой. Есть более жесткие позиции, есть более гибкие. Но часть членов ЕС, в основном страны старой Европы, считают, что в любом случае нельзя обеспечить безопасность Европы без участия России», — отметил он.

В той или иной форме, но России надо будет предоставить какие-то гарантии безопасности, сохранить общеевропейские структуры, которые позволили бы снизить риски неконтролируемой конфронтации, возможно, сократить издержки будущей холодной войны

Андрей Кортуновполитолог

Другой точки зрения придерживаются страны Балтии и некоторые восточноевропейские государства, пояснил Андрей Кортунов.

«[Позиция] исходит из того, что любые переговоры с Россией, даже о завершении кризиса, бессмысленны, поскольку доверять нынешнему руководству Российской Федерации нельзя в принципе, разговаривать с ним бессмысленно. Поэтому безопасность должна строиться как безопасность Европы против России, от России», — сказал политолог.

Россия в данном случае воспринимается в качестве некого явления природы, которое контролировать невозможно, но от которого можно уберечься, если принять соответствующие превентивные меры

Андрей Кортуновполитолог

Такая дискуссия идет в ЕС и внутри НАТО, считает Андрей Кортунов. Эти точки зрения примирить непросто, потому что они основаны на разном представлении того, что такое безопасность в Европе, и как ее можно обеспечить, уверен он.

Ранее ряд стран Евросоюза предприняли дипломатический демарш из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России, сообщает Reuters. К нему присоединились страны Балтии, а также Польша, Словакия и Чехия, при этом точное количество государств, поддержавших заявление, неизвестно. В документе подвергается критике идея переговоров с Россией по вопросам европейской безопасности, так как «предыдущие усилия Москвы были направлены на раскол и ослабление Европы».

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Мария Сметанина
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