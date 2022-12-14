Сбер наградил лауреатов первой Научной премии

Сбер наградил лауреатов Научной премии, ученые получили 60 млн рублей за вклад в науку

В штаб-квартире Сбера состоялось награждение лауреатов первой Научной премии. Их имена стали известны в конце ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Так, в номинации «Физический мир» лауреатом стал Юрий Оганесян, академик РАН, доктор физико-математических наук. В номинации «Науки о жизни» победу одержал Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук. Наконец, Александр Холево, академик РАН, доктор физико-математических наук, стал лауреатом в номинации «Цифровая вселенная». Трое ученых в сумме получили 60 миллионов рублей в качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку.

Награждение провел глава Сбербанка Герман Греф. В церемонии награждения также принял участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую были вовлечены 392 российских и зарубежных ученых. Затем ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и специалисты мирового уровня.

Сопредседателями комитета премии выступили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера Константин Новоселов, лауреат Нобелевской премии по физике.