Анонсировано шоу «VK под шубой»

VK анонсировала новогоднее шоу «VK под шубой»

VK анонсировала новогоднее шоу «VK под шубой», которое объединит ярчайших представителей российской сцены и удивит зрителей необычными дуэтами. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет 28 декабря в 20:23 в официальном сообществе «VK Музыки» во «ВКонтакте».

Среди участников — 10AGE, Andro, IOWA, ELMAN, escape, Клава Кока, Konfuz, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, NЮ, RASA, Тося Чайкина и The Hatters. Все они исполнят популярные новогодние хиты с известными представителями эстрады, имена которых пока держатся в секрете и станут праздничным сюрпризом для зрителей.

Кроме того, в шоу примут участие известные блогеры, в частности, anastasyiaqueen, Диана Астер, Арина Данилова, НЕМИЛА, Barbiesleepy, Герберы, Владимир Зуев, маша нарциссизм, DIVINEBOYYYY, КАЙ, Лиза Барашик, Maitrei, ponyatowskiy, Валя Денисов, Prudnikov, СОЯ и tatyana_duka.

«Мы подготовили масштабный новогодний проект с участием артистов самой разной величины и калибра. VK — традиционно место встречи Нового года, и в этот раз мы подарим пользователям яркое и стильное шоу, которое удивит необычными дуэтами и свежим звучанием классических зимних песен. Новые версии старых хитов можно будет не только оценить во время просмотра, но и послушать их в любое удобное время. Мы объединили дуэты всех исполнителей на одной пластинке», — отметил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

В этот же день в «VK Музыке» выйдет праздничный альбом со студийными записями всех 12 треков — это уникальный сборник, созданный в стиле диско, фанк и R’n’B, спродюсированный и записанный командой VK Records. Первый трек — новая версия культовой песни «Звенит январская вьюга» от Валерии и The Hatters — уже доступен в «VK Музыке».