СКР начал проверку по факту падения ребенка на ватрушке в канализационный люк

СКР начал проверку по факту падения шестилетнего мальчика на тюбинге в люк в Ленобласти

Следователи начали проверку по факту падения шестилетнего мальчика на тюбинге в открытый люк в Ленинградской области. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС.

Ранее стало известно, что в городе Отрадном ребенок, катавшийся на ватрушке с горки во дворе жилого дома, провалился в открытый канализационный люк.

Мальчик провалился на глубину около двух-трех метров. В это время с горки продолжили кататься другие дети. Спасатели подняли ребенка на поверхность невредимым с помощью пожарной лестницы. Сейчас он находится дома с родителями.