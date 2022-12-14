В Ленобласти катавшийся на ватрушке ребенок провалился в люк и попал на видео

В Отрадном катавшийся на ватрушке с горки ребенок провалился в открытый люк

В городе Отрадном Ленинградской области ребенок, катавшийся на ватрушке с горки во дворе жилого дома, провалился в открытый люк. Спасательная операция сотрудников МЧС попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах виден открытый люк, возле которого стоят представители экстренных служб. Судя по записи, ребенок провалился на глубину около двух-трех метров. В это время с горки продолжили кататься другие дети.

По информации издания, спасатели подняли ребенка на поверхность невредимым с помощью пожарной лестницы.

В зимнее время в России дети часто погибают во время катания на тюбингах и ватрушках. В ноябре в Челябинске второклассница умерла после того, как скатилась с образовавшейся после чистки снега горки. Врачи выявили у нее травму грудной клетки.

Похожая история произошла в феврале в Красноярске. Там 10-летний школьник погиб, когда катался с друзьями с большого склона. Во время спуска ребенок сильно разогнался, и его подбросило вверх — из-за этого мальчик упал и ударился головой, получив несовместимую с жизнью травму.