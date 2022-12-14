Пожилого россиянина осудили на восемь лет за убийство ревнивой жены

В Краснодаре осудили на 8 лет пенсионера, зарезавшего супругу из-за обвинений в неверности

В Краснодаре суд приговорил к восьми годам лишения свободы 25-летнего мужчину за убийство жены. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Пенсионер признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить один миллион рублей моральной компенсации.

По данным ведомства, в июле фигурант поссорился с супругой, избил ее, а затем зарезал ножом. Он заявил, что прожил в браке с этой женщиной 25 лет. И все это время она обвиняла его в неверности, так как верила картам. Именно очередные упреки стали мотивом для расправы над потерпевшей.

Отмечается, что мужчина написал явку с повинной и раскаялся. Ранее он не был судим.