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06:16, 14 декабря 2022Интернет и СМИ

Популярный британский телеведущий попал в ДТП во время съемок программы

Ведущий Top Gear Эндрю Флинтофф попал в ДТП во время съемок программы
Эндрю Флинтофф

Эндрю Флинтофф. Фото: Ferdaus Shamim / Globallookpress.com

Ведущий популярной британской передачи Top Gear, посвященной автомобилям, Эндрю Флинтофф попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и был госпитализирован, передает The Sun.

По данным издания, авария произошла во время съемок очередного эпизода программы на гоночном треке в графстве Суррей на юге Англии. «Он ехал по трассе как обычно. Он не ехал на высоких скоростях — это была просто авария, которая могла случиться с каждым», — уточнили источники. При этом в ходе съемок соблюдались все меры по охране здоровья и безопасности.

Журналисты добавили, что жизни телеведущего ничего не угрожает. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

В ноябре в возрасте 67 лет умерла британская журналистка Сью Бейкер (Sue Baker), бывшая ведущая популярного шоу об автомобилях Top Gear. Последние годы Бейкер боролась с болезнью моторных нейронов.

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Марина Совина
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