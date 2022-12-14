В Узбекистане президент пришел с проверкой в одну из квартир и попал на видео

Президент Узбекистана Мирзиеев пришел домой к жителю Ташкента, чтобы проверить отопление

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пришел в гости к жителю многоквартирного дома в Ташкенте. Глава республики решил проверить отопление в его квартире и попал на видео, передает в своем Telegram-канале Daily Storm.

Издание опубликовало кадры, на которых Мирзиеев запечатлен в подъезде многоквартирного дома. Президент в сопровождении помощников постучался в одну из квартир, которую открыл мужчина, а затем поинтересовался у хозяина квартиры, тепло ли у него дома. «Не очень, ну не мерзнем», — ответил мужчина.

Увидев президента, хозяин квартиры растерялся. «Вы узнали меня, да?» — поинтересовался Мирзиеев. «Конечно», — ответил житель квартиры.

Известно, что с начала декабря в Узбекистане стоят аномальные холода. На этом фоне республика прекратила весь экспорт добытого на ее территории газа.