Информация о туре Верки Сердючки по России оказалась фейком

Сообщение о концертном туре Верки Сердючки в Хабаровском крае оказалось недостоверным

Сообщение о концертном туре Верки Сердючки по России оказалось недостоверным.

Фейк о том, что украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, отправится в тур по городам России, начал распространяться в региональных пабликах во «ВКонтакте» 14 декабря. Один из таких постов был опубликован в сообществе «Мой день. Хабаровский край».

В тексте сказано, что подписчик группы якобы заметил в Хабаровске несколько афиш предстоящего концерта украинского артиста, который осудил спецоперацию России на Украине. «Несмотря на то, что с 2014 года артист выступает против России, кажется, в этом году что-то изменилось», — говорится в посте. К нему прикреплены два снимка с афишами, приклеенными к фонарному столбу и урне: на них нанесено фото артиста, а также отмечено, что его «специальный концерт "для своих"» состоится 28 декабря в Городском Дворце культуры (ГДК).

Позднее в сообществе «Гид по Хабаровску» появился скрин якобы с сайта площадки, где также размещена информация о предстоящем мероприятии. В афише указан организатор выступления — украинская продюсерская компания Mamamusic, под чьим лейблом ведет деятельность Сердючка.

Кроме того, в группе «Городские заметки Комсомольска-на-Амуре» появились аналогичные сведения о концерте украинского певца в городе. Авторы публикации привели скрин с сайта городского драматического театра — судя по снимку, соответствующее мероприятие запланировано на 29 декабря. Также указаны цены на билеты — 3000 рублей за место в партере и 1550 рублей за размещение на балконе.

В реальности распространяемые в соцсетях данные не соответствуют действительности. На сайте ГДК Хабаровска и на официальной странице драмтеатра Комсомольска-на-Амуре отсутствуют какие-либо сведения о готовящихся концертах Сердючки, а появившиеся у пользователей фото являются, судя по всему, фотомонтажом. «Никакого концерта с участием этого артиста не будет! Будьте внимательны!» — указали в сообществе ГДК во «ВКонтакте». В группе администрации Хабаровска в соцсети также обратили внимание пользователей на то, что данная информация является ложной.

Наконец, продюсер украинского певца Юрий Никитин 13 декабря опроверг слухи о концертах своего подопечного в Хабаровском крае. «Разумеется, это фейк», — заключил он.

В октябре сообщалось, что общественное движение «Ветераны России» обратилось к Генпрокурору и главе Следственного комитета России с просьбой ввести бессрочный запрет на въезд в страну Данилко — его обвинили в экстремизме и дискредитации России.