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15:19, 14 декабря 2022Россия

В Госдуму внесли законопроект об обязательной дактилоскопии для добровольцев

Депутаты Госдумы предложили ввести обязательную дактилоскопию для добровольцев

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы внесли законопроект, вводящий обязательную дактилоскопическую регистрацию для заключивших контракт добровольцев. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты.

Согласно законопроекту, предлагается внести дополнительный пункт «ц» в часть 1 статьи 9 закона о государственной дактилоскопической регистрации. Она определяет категории граждан, подлежащие ей в обязательном порядке. Там упоминаются военнослужащие, призывники, сотрудники органов внутренних дел, налоговой службы, МЧС, органов уголовно-исполнительной системы и другие.

Отмечается, что в 2020 году в перечень добавили желающих получить российское гражданство и трудовых мигрантов. Теперь в законе предлагается упомянуть «граждан, заключивших контракт о добровольном содействии» Вооруженным силам (ВС) России.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Они будут иметь все соответствующие права на денежное довольствие, социальные гарантии и компенсации.

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Сергей Истомин
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