В Госдуму внесли законопроект об обязательной дактилоскопии для добровольцев

Депутаты Госдумы предложили ввести обязательную дактилоскопию для добровольцев

Депутаты Государственной Думы внесли законопроект, вводящий обязательную дактилоскопическую регистрацию для заключивших контракт добровольцев. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты.

Согласно законопроекту, предлагается внести дополнительный пункт «ц» в часть 1 статьи 9 закона о государственной дактилоскопической регистрации. Она определяет категории граждан, подлежащие ей в обязательном порядке. Там упоминаются военнослужащие, призывники, сотрудники органов внутренних дел, налоговой службы, МЧС, органов уголовно-исполнительной системы и другие.

Отмечается, что в 2020 году в перечень добавили желающих получить российское гражданство и трудовых мигрантов. Теперь в законе предлагается упомянуть «граждан, заключивших контракт о добровольном содействии» Вооруженным силам (ВС) России.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Они будут иметь все соответствующие права на денежное довольствие, социальные гарантии и компенсации.