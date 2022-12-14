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15:45, 14 декабря 2022Силовые структуры

Планировавшего убить следователей по делу Галявиева отправили в психбольницу

Собиравшегося убить следователей по делу Галявиева жителя Якутии отправили в психбольницу

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

21-летнего жителя Республики Саха (Якутия), который собирался убить следователей, занимавшихся делом Ильназа Галявиева, устроившего массовое убийство в казанской школе, отправили в психбольницу. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным издания, в 2021 году россиянин приехал в Казань через несколько недель после устроенного Галявиевым массового расстрела в школе № 175. Проникшись к нему симпатией, якутянин решил убить следователей. Он взял кредит, заказал в интернете ружье и набор для взрывчатки, но из-за отсутствия разрешения на опасные предметы покупка не состоялась. О своих планах он рассказал друзьям, а те в свою очередь проинформировали ФСБ.

Оперативники нашли в его смартфоне и компьютере поисковые запросы о покупке оружия и компонентов для взрывчатки, а также инструкцию по изготовлению коктейля Молотова.

В ноябре судебно-психиатрическая экспертиза установила, что уроженец Якутии страдает психическим расстройством и планировал совершить преступление в состоянии невменяемости.

19-летний Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии 11 мая 2021 года. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. Тогда погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали.

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Владимир Седов
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