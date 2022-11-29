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12:35, 29 ноября 2022Силовые структуры

Планировавший убить следователей по делу Галявиева признан невменяемым

Планировавший убить следователей по делу Галявиева житель Якутии признан невменяемым
Ильназ Галявиев

Ильназ Галявиев. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Советском районном суде Казани прошли прения сторон по уголовному делу 21-летнего жителя города Ленска Республики Саха (Якутия), который планировал убить следователей, занимавшихся делом Ильназа Галявиева, устроившего массовое убийство в казанской школе. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель республиканской прокуратуры Руслан Галиев.

Подсудимому вменяется приготовление к посягательству на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование по уголовному делу. Однако судебно-психиатрическая экспертиза установила, что он страдает психическим расстройством и совершил преступление в состоянии невменяемости.

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков предложил суду отправить молодого человека на принудительное лечение в психиатрический стационар.

По версии следствия, в мае 2021 года житель Ленска вдохновился преступлением, совершенным Галявиевым, который 11 мая 2021 года пришел с оружием в казанскую гимназию № 175 и устроил там расстрел. Тогда погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Проникшись к нему симпатией, якутянин решил убить следователей. Он приехал в Казань, снял квартиру напротив гимназии и оттуда наблюдал за работой следственной группы. Молодой человек взял в кредит 275 тысяч рублей на покупку охотничьего ружья. Однако он был задержан.

Оперативники нашли в его смартфоне и компьютере поисковые запросы о покупке оружия и компонентов для взрывчатки, а также инструкцию по изготовлению коктейля Молотова.

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Любовь Ширижик
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