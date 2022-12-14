Назван срок наступления «январской» погоды в Москве

Метеоролог Вильфанд заявил, что на выходных в Москве наступит «январская» погода

«Октябрьскую» погоду, которая наблюдалась в Москве, скоро сменит «январская». Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В выходные наступает "январская" погода. Ночные температуры в субботу будут ниже минус 10 градусов, днем минус 5. В воскресенье еще поднимется температура — будет в диапазоне минус 12-17 градусов ночью, минус 6-11 днем. В понедельник еще похолодает градуса на 2-3, так что после такой "октябрьской" погоды, которую наблюдали в понедельник, наступает настоящая зима», — поделился метеоролог.

Он также предупредил москвичей о снежных заносах, которые характерны для снегопада и ветра от 5 до 10 метров в секунду, и гололедице. «Заносы будут сегодня, уже не такие сильные, но будут, и гололедица. Из-за того, что сейчас значительно понизилась температура по сравнению со вторником, все замерзло, но, к счастью, снег сгладил гололедицу. Если бы просто похолодание было, невозможно бы было ходить по улице, но сейчас гололедица не такая сильная, какая могла бы быть, если бы осадков не было. Гололедица будет продолжаться, и местами из-за того, что снег выпадет, еще в пятницу снежные заносы тоже прогнозируются», — сообщил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд рассказал «Ленте.ру», что 14 декабря в столице ожидается рекорд по выпадению осадков.

В Москве из-за сильного снегопада задержали или отменили 42 авиарейса. Пробки на дорогах столицы составляют 10 баллов. Накануне вечером МЧС предупреждало жителей о сильном снегопаде с вечера вторника, 13 декабря, до утра 14 декабря. Также в Москве продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, он продлится до 14 часов 14 декабря.

